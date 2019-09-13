Глава МИД заявил об оттепели в отношениях с Россией

Фото: Вадим Пристайко (РБК-Украина)

По словам Пристайко, Зеленский пытается использовать оттепель в отношениях

В процессе переговоров между Украиной и Россией появилось определенное потепление. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на телеканале Интер, передает РБК-Украина.

По словам главы МИД, сейчас в отношениях с Россией есть определенная оттепель, которую пытается использовать украинский президент Владимир Зеленский в процессе переговоров.

"Мы понимаем с вами, что навести порядок мы сможем, если украинский порядок перейдет на нашу землю. Мы сейчас ищем компромисс, как восстановить мир. Очевидно, это не входит в интересы России. Именно для этого и придуман минский формат, договоренности. Насколько Россия готова сейчас договариваться - есть определенное потепление, оттепель. И Зеленский пытается это использовать", - заявил Пристайко.

Он добавил, что на переговоры с Россией есть очень мало времени, потому что президент Владимир Зеленский "не хочет ждать следующие 5 лет".

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский надеется на проведение встречи в нормандском формате до конца сентября 2019 года. Глава государства отметил, что первым шагом к нормандской встрече было освобождение пленных из РФ.

Со своей стороны в России заявили, что встреча в нормандском формате может состояться в октябре. В Кремле подчеркнули, что встреча нормандской четверки точно не состоится на следующей неделе.