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В Кремле не исключают нового обмена пленными с Украиной

Новости » Политика    13.09.2019 - 13:28
В Кремле не исключают нового обмена пленными с Украиной
Фото: Дмитрий Песков (kremlin.ru)

В Кремле отметили, что обмен потребует большой работы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключает нового обмена пленными между Украиной и Россией. Об этом сообщают российские СМИ.

При этом, по словам Пескова, обмен потребует большой работы и времени.

"Это (обмен) требует начала нового процесса, обмена мнениями, очень, очень кропотливой и, наверняка, растянутой по времени работы", - заявил представитель Кремля.

По его словам, "никто априори возможность и целесообразность такого процесса не исключает". "Поэтому это вопрос тех же самых двусторонних контактов", - отметил Песков.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский рассказал про второй этап обмена пленными. По словам Зеленского, сейчас готовятся списки для следующего этапа обмена.

Ранее РБК-Украина сообщало, что украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что не исключает еще один обмен пленными между Украиной и РФ до конца текущего года. Денисова добавила, что процесс переговоров по освобождению всех украинцев из российского плена продолжается.

Также РБК-Украина писало, что представитель Кремля Дмитрий Песков назвал информацию о новом обмене пленными преждевременной. В Кремле заявили, что обмен пленными должен продолжаться в соответствии с минскими договоренностями.

Зеленский рассказал о следующем этапе обмена пленными Освобождение украинцев из плена РФ обсуждается в Минске, - Зеленский
Новости Украины обмен пленнымиКремльобмен
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