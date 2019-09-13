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В Кремле заявили о встрече "нормандской четверки" в октябре

Новости » Политика    13.09.2019 - 16:47
В Кремле заявили о встрече "нормандской четверки" в октябре
Фото: Юрий Ушаков (twitter.com/sputnik_estonia)

Саммит "нормандской четверки" точно не пройдет на следующей неделе

Встреча лидеров стран "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция и Россия) может состояться в октябре. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков, передают российские СМИ.

По его словам, встреча "нормандской четверки" точно не пройдет на следующей неделе.

"На следующей неделе шансов нет… Там назывался ряд дат, которые пока еще не согласованы. Если так смотреть, как работа пойдет, то где-то октябрь исключать нельзя", - добавил Ушаков.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский надеется, что встреча в нормандском формате пройдет в сентябре 2019 года.

"Формула Штайнмайера и все пункты Минских соглашений будут рассматриваться лидерами четырех стран. Мы настаиваем сейчас, чтобы эта встреча прошла именно в сентябре", - сказал он.

До этого посол Франции в Украине Этьен де Понсен заявил, что президент Эммануэль Макрон активно работает над тем, чтобы встреча лидеров нормандского формата состоялась в сентябре. В начале недели французский министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан предложил провести саммит в Париже уже в ближайшие дни.

"Освобождение в субботу пленных, в том числе 24 моряков, я считаю, что это освобождение является конкретным результатом, который так поощряла Франция. И я считаю, что необходимо воспользоваться данной обстановкой для полного выполнения минских соглашений", - подчеркнул глава французского МИДа.

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