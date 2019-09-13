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Зеленский назвал условия выборов на оккупированном Донбассе

Новости » Политика    13.09.2019 - 18:31
Зеленский назвал условия выборов на оккупированном Донбассе
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский заявил, что выборы на Донбассе пройдут по украинским законам

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выборы на неподконтрольном Донбассе пройдут только после отведения войск. Соответствующее заявление он сделал на брифинге после встречи с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд, передает корреспондент РБК-Украина.

Зеленский отметил, что информацию о выборах на оккупированных территориях сможет комментировать только после того, как эти вопросы согласуют в нормандском формате.

"Потому что это является частью минских соглашений. Сейчас слишком рано об этом говорить, может быть только теоретический диалог. Мы готовим план переговоров, сейчас согласовываем дату саммита… Это сложные вопросы … обмен людей, потом разведение войск в Золотом и Петровском. Только потом разведение на всей территории - это 400 км. А только после этого мы можем говорить о формате выборов на оккупированной территории. Если мы считаем, что Донбасс - это Украина, то местные выборы должны там пройти по украинским законам. Другие детали и сроки я не могу обсуждать", - добавил Зеленский.

Напомним, сегодня министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Украина предлагает провести местные выборы и на оккупированных территориях Донбасса.

Ранее стало известно, что Российская Федерация на будущем саммите "нормандской четверки" потребует закрепления так называемой формулы Штайнмайера, которая регулирует порядок проведения выборов в ОРДЛО.

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