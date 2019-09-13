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Зеленский: введение миротворцев на Донбасс не рассматривается

Новости » Политика    13.09.2019 - 10:11
Зеленский: введение миротворцев на Донбасс не рассматривается
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский заявил, что введение миротворческой миссии на Донбасс не рассматривается

Президент Владимир Зеленский заявил, что введение миротворческой миссии на Донбасс не рассматривается. Об этом он заявил на форуме YES, сообщает корреспондент РБК-Украина.

Зеленский заявил, что этот вопрос не поднимают в Минске и он сам его не поднимает.

"Я очень осторожно отношусь к теме миротворцев на Донбассе. Я не хочу, чтобы у нас был абхазский сценарий, был приднепровский сценарий. Я не поднимаю тему миротворцев, и в Минске не поднимают эту тему. Я доволен, если миротворцы будут на границе Украины и РФ - пожалуйста, туда мы их приглашаем", - заявил он.

Кроме этого, Зеленский заявил о необходимости сохранения санкций против РФ. По его словам, санкции - это те самые жесткие налоги необходимы для мирового порядка.

Напомним, специальный представитель США на переговорах по Украине Курт Волкер заявил, что Кремль до сих пор думает, что, продолжая войну на Донбассе, может ослабить Украину, дестабилизировать ее, давить на Киев, чтобы попытаться удержать страну под своим влиянием.

Также поверенный в делах Соединенных Штатов Америки в Украине Уильям Тейлор заявил, что войну на Донбассе завершить может только президент России Владимир Путин.

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Новости Украины Владимир Зеленскиймиротворцы
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