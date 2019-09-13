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США планируют увеличить помощь Украине в следующем году

Новости » Политика    13.09.2019 - 22:31
США планируют увеличить помощь Украине в следующем году
Иллюстративное фото (educationusa.state.gov)

США и дальше будут поддерживать Украину в сфере обороны и безопасности

Соединенные Штаты Америки планируют увеличить военную помощь Украине в следующем году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Андрея Загороднюка.

По словам Загороднюка, США подтвердили готовность поддерживать Украину на пути реформ в оборонной сфере и сфере безопасности.

"В течение двух последних недель провели с нашими стратегическими партнерами ряд сверхважных встреч, чтобы ответить на все вопросы и подтвердить приверженность реформам. К концу года объем помощи от США будет оставаться высоким, а в следующем году планируется ее рост", - сообщил Загороднюк.

Напомним, 12 сентября США подтвердили, что продолжит выделение военной помощи Украине. В частности, Вашингтон выделит Украине 391,5 млн долларов помощи сразу по нескольким программам Пентагона и Госдепа. Выделенные средства предназначены для закупки вооружения и военной техники, а также оказания услуг, способствующих улучшению возможностей украинского войска.

Также сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский может встретиться с президентом США Дональдом Трампом 23-26 сентября. Встреча может состояться в Нью-Йорке.

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