Коломойский хочет получить долю в ПриватБанке

Фото: Игорь Коломойский (РБК-Украина)

Коломойский заявил, что хочет получить часть акций "ПриватБанка"

Бывший совладелец "ПриватБанка" Игорь Коломойский хочет получить часть акций национализированного в 2016 году банка. Об этом он сказал журналистам в кулуарах 16-й конференции YES в Киеве, передает корреспондент РБК-Украина.

Коломойский заявил, что хочет наказать тех кто задумал и осуществлял национализацию "ПриватБанка".

"Во-первых, я хочу диффамации, чтобы все что на меня наговорили, было отозвано обратно. Во-вторых, это сатисфакция, чтобы наказать тех кто это (национализацию ПриватБанка,-ред.) задумал и осуществлял. Но я не кровожаден. В-третьих, пусть со мной рассчитаются, в том или ином виде. Меня устраивает любой вариант, если он будет приемлемый для государства", - сказал бывший совладелец "ПриватБанка".

Одним из таких вариантов Коломойский назвал получение им части акций "ПриватБанка".

Напомним, Коломойский хотел бы заключить мировое соглашение в отношении национализированного в 2016 году банка. Коломойский заявил, что экс-владельцы "ПриватБанка" не хотят катаклизмов, хотят правовой оценки и после этого - мирового соглашения.

Как сообщало РБК-Украина ранее, "ПриватБанк" был национализирован в декабре 2016 года. Перед вторым туром президентских выборов в Украине, 18 апреля 2019 года, Окружной административный суд города Киева признал незаконной национализацию "ПриватБанка". Решение принято по иску бывшего совладельца банка Игоря Коломойского.