Розпуск ЦВК і вибори на окупованому Донбасі: головні новини за вчора

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

МЗС пропонує провести місцеві вибори і на території ОРДЛО

Верховна рада України розпустила Центрвиборчком, влада заговорила про вибори на окупованому Донбасі, а президент Володимир Зеленський публічно заявив, що питання введення миротворчої місії поки не розглядається. Детальніше про те, що сталося вчора, 13 вересня, - в матеріалі РБК-Україна.

На Трампа подали до суду за порушення конституції

У Сполучених Штатах Федеральний апеляційний суд поновить розгляд судового позову проти американського президента Дональда Трампа, якого звинувачують в порушенні Конституції.

США хочуть збільшити допомогу Україні наступного року

Міністр оборони Андрій Загороднюк повідомив, що Сполучені Штати Америки планують збільшити військову допомогу Україні наступного року. З його слів, США підтвердили готовність підтримувати Україну на шляху реформ в оборонній та безпековій сферах.

Пристайко заявив про відлигу у відносинах з Росією

Голова МЗС Володимир Пристайко вважає, що зараз у відносинах із Росією є певна відлига, яку намагається використовувати український президент Володимир Зеленський в процесі переговорів.

В Одеській області загинув співробітник СБУ

Співробітник Центру спеціальних операцій "А" Олександр Іваньков загинув в Одеській області в середу, 11 вересня, під час виконання завдання, максимально наближеного до бойового.

Зеленський розповів про умови виборів на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вибори на непідконтрольному Донбасі пройдуть тільки після відведення військ і за українськими законами. Він готовий коментувати інформацію про вибори на окупованих територіях тільки після узгодження цих питань в нормандському форматі.

Коломойський хоче частку в ПриватБанку

Колишній співвласник "ПриватБанку" Ігор Коломойський заявив у кулуарах 16-ї конференції YES у Києві, що хоче отримати частину акцій націоналізованого в 2016 році банку і покарати тих, хто задумав і здійснював націоналізацію банку.

"Нормандська четвірка" переноситься на жовтень

Саміт лідерів країн "нормандської четвірки", найімовірніше, переноситься на жовтень. Принаймні, такі терміни озвучив помічник президента Росії Юрій Ушаков. Він також підкреслив, що РФ вимагатиме укладання письмових угод, зокрема, щодо "формули Штайнмайєра", яка визначає порядок виборів на Донбасі.

Коломойський роздавав коментарі в кулуарах форуму YES

Український олігарх Ігор Коломойський в кулуарах форуму YES поділився думкою про те, що жителі Донбасу після деокупації повинні брати участь в загальнонаціональних виборах. Крім того, він підкреслив, що не проти повернути собі частину акцій ПриватБанку, а також прокоментував ідею імперативного мандата.

Курс долара продовжує стрімко падати

Національний банк України на 16 вересня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 24,71 гривень за долар. Це ще на 12 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем ​​і офіційно черговий мінімум з 2016 року.

Україна заговорила про вибори на окупованому Донбасі

Глава МЗС України Вадим Пристайко зробив гучну заяву про те, що Київ роздумує над можливістю провести місцеві вибори по всій країні, в тому числі на окупованому Донбасі. У той же час представник в контактній групі Леонід Кучма сумнівається, що президент Володимир Зеленський "відразу піде на такі вибори". Тим часом в Раді не виключили, що місцеві вибори можуть перенести на квітень.

Ближче до вечора президент Володимир Зеленський прояснив це питання, заявивши, що вибори можуть пройти тільки за українськими законами і тільки після відведення військ. І взагалі питання місцевих виборів на цих територіях будуть обговорюватися в нормандському форматі.

ДБР прийшло з обшуками в банк Порошенко

Держбюро розслідувань провело обшуки в офісі Міжнародного інвестиційного банку Петра Порошенка. Слідчі дії проводилися у справі про продаж "Кузні на Рибальському".

Новий обмін полоненими не виключають в Кремлі

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков не відкидає нового обміну полоненими між Україною і РФ, однак зазначає, що для цього потрібно більше часу і роботи. У той же час, за даними української сторони, списки для нового обміну вже давно передані Москві.

Розкрито деталі зустрічі Зеленського з Коломойським

Президент Володимир Зеленський цього тижня обговорював з Ігорем Коломойським зниження тарифів на комуналку. Крім того, президент заявив, що до співрозмовника "дійшло, що в Україні не буде монополії олігархів".

Дніпропетровська ОДА отримає нового голову

Кабінет міністрів України вчора провів чергове засідання. За його підсумками стало відомо, що уряд узгодив кандидатуру Олександра Бондаренка на посаду голови Дніпропетровської ОДА.

Порошенко все-таки прибув на допит до ГБР

П'ятий президент України Петро Порошенко все-таки прийшов на допит до ГБР, хоча до цього ігнорував слідчі дії. Допит стосувався націоналізації ПриватБанку і захоплення українських моряків у Керченській протоці.

Рада розпустила ЦВК і схвалила низку законопроектів

Розпуск ЦВК . Верховна рада розпустила поточний склад ЦВК за "недостатню виваженість і політичну упередженість у вирішенні окремих питань" під час дострокових парламентських виборів.

. Верховна рада розпустила поточний склад ЦВК за "недостатню виваженість і політичну упередженість у вирішенні окремих питань" під час дострокових парламентських виборів. Боротьба з корупцією . За основу в першому читанні прийнято законопроект, який врегулює статус так званих викривачів корупції. Передбачається, що таких викривачів будуть заохочувати виплатами в залежності від величини викритих схем або хабарів.

. За основу в першому читанні прийнято законопроект, який врегулює статус так званих викривачів корупції. Передбачається, що таких викривачів будуть заохочувати виплатами в залежності від величини викритих схем або хабарів. Велика приватизація. В Україні можуть скасувати перелік об'єктів держвласності, які не підлягають приватизації, - відповідний законопроект пройшов перше читання.

МВФ назвав ключова вимога до України

Директор департаменту комунікацій МВФ Джеррі Райс зазначив, що для нової програми фінансування Україні потрібно показати прогрес в антикорупційній політиці. Зокрема, мова йде про роботу вже існуючих антикорупційних органів.

Миротворців на Донбасі не буде

На відкритті форуму YES президент Володимир Зеленський заявив, що введення миротворчої місії ООН на Донбас не розглядається, тим самим поставивши під питання можливість вирішення конфлікту способом, який просував попередній президент Петро Порошенко.

Крім того, Зеленський в черговий раз заявив про необхідність санкцій проти Росії, розповів про наступний етап обміну полоненими, а також підкреслив, що найскладніша ситуація буде з поверненням Криму.

Прокурори реанімують справу про Іловайську трагедію

Новопризначений головний військовий прокурор Віктор Чумак заявив, що проведе розслідування причин, що призвели до Іловайського котлу у серпні 2014 року. Таким чином, справа п'ятирічної давнини з сотнями загиблих українських бійців отримала новий імпульс.