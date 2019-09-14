Розпуск ЦВК і вибори на окупованому Донбасі: головні новини за вчора

МЗС пропонує провести місцеві вибори і на території ОРДЛО
Верховна рада України розпустила Центрвиборчком, влада заговорила про вибори на окупованому Донбасі, а президент Володимир Зеленський публічно заявив, що питання введення миротворчої місії поки не розглядається. Детальніше про те, що сталося вчора, 13 вересня, - в матеріалі РБК-Україна.
У Сполучених Штатах Федеральний апеляційний суд поновить розгляд судового позову проти американського президента Дональда Трампа, якого звинувачують в порушенні Конституції.
Міністр оборони Андрій Загороднюк повідомив, що Сполучені Штати Америки планують збільшити військову допомогу Україні наступного року. З його слів, США підтвердили готовність підтримувати Україну на шляху реформ в оборонній та безпековій сферах.
Голова МЗС Володимир Пристайко вважає, що зараз у відносинах із Росією є певна відлига, яку намагається використовувати український президент Володимир Зеленський в процесі переговорів.
Співробітник Центру спеціальних операцій "А" Олександр Іваньков загинув в Одеській області в середу, 11 вересня, під час виконання завдання, максимально наближеного до бойового.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що вибори на непідконтрольному Донбасі пройдуть тільки після відведення військ і за українськими законами. Він готовий коментувати інформацію про вибори на окупованих територіях тільки після узгодження цих питань в нормандському форматі.
Колишній співвласник "ПриватБанку" Ігор Коломойський заявив у кулуарах 16-ї конференції YES у Києві, що хоче отримати частину акцій націоналізованого в 2016 році банку і покарати тих, хто задумав і здійснював націоналізацію банку.
Саміт лідерів країн "нормандської четвірки", найімовірніше, переноситься на жовтень. Принаймні, такі терміни озвучив помічник президента Росії Юрій Ушаков. Він також підкреслив, що РФ вимагатиме укладання письмових угод, зокрема, щодо "формули Штайнмайєра", яка визначає порядок виборів на Донбасі.
Український олігарх Ігор Коломойський в кулуарах форуму YES поділився думкою про те, що жителі Донбасу після деокупації повинні брати участь в загальнонаціональних виборах. Крім того, він підкреслив, що не проти повернути собі частину акцій ПриватБанку, а також прокоментував ідею імперативного мандата.
Національний банк України на 16 вересня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 24,71 гривень за долар. Це ще на 12 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем і офіційно черговий мінімум з 2016 року.
Глава МЗС України Вадим Пристайко зробив гучну заяву про те, що Київ роздумує над можливістю провести місцеві вибори по всій країні, в тому числі на окупованому Донбасі. У той же час представник в контактній групі Леонід Кучма сумнівається, що президент Володимир Зеленський "відразу піде на такі вибори". Тим часом в Раді не виключили, що місцеві вибори можуть перенести на квітень.
Ближче до вечора президент Володимир Зеленський прояснив це питання, заявивши, що вибори можуть пройти тільки за українськими законами і тільки після відведення військ. І взагалі питання місцевих виборів на цих територіях будуть обговорюватися в нормандському форматі.
Держбюро розслідувань провело обшуки в офісі Міжнародного інвестиційного банку Петра Порошенка. Слідчі дії проводилися у справі про продаж "Кузні на Рибальському".
Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков не відкидає нового обміну полоненими між Україною і РФ, однак зазначає, що для цього потрібно більше часу і роботи. У той же час, за даними української сторони, списки для нового обміну вже давно передані Москві.
Президент Володимир Зеленський цього тижня обговорював з Ігорем Коломойським зниження тарифів на комуналку. Крім того, президент заявив, що до співрозмовника "дійшло, що в Україні не буде монополії олігархів".
Кабінет міністрів України вчора провів чергове засідання. За його підсумками стало відомо, що уряд узгодив кандидатуру Олександра Бондаренка на посаду голови Дніпропетровської ОДА.
П'ятий президент України Петро Порошенко все-таки прийшов на допит до ГБР, хоча до цього ігнорував слідчі дії. Допит стосувався націоналізації ПриватБанку і захоплення українських моряків у Керченській протоці.
Директор департаменту комунікацій МВФ Джеррі Райс зазначив, що для нової програми фінансування Україні потрібно показати прогрес в антикорупційній політиці. Зокрема, мова йде про роботу вже існуючих антикорупційних органів.
На відкритті форуму YES президент Володимир Зеленський заявив, що введення миротворчої місії ООН на Донбас не розглядається, тим самим поставивши під питання можливість вирішення конфлікту способом, який просував попередній президент Петро Порошенко.
Крім того, Зеленський в черговий раз заявив про необхідність санкцій проти Росії, розповів про наступний етап обміну полоненими, а також підкреслив, що найскладніша ситуація буде з поверненням Криму.
Новопризначений головний військовий прокурор Віктор Чумак заявив, що проведе розслідування причин, що призвели до Іловайського котлу у серпні 2014 року. Таким чином, справа п'ятирічної давнини з сотнями загиблих українських бійців отримала новий імпульс.