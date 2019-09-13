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Самая сложная ситуация будет с возвращением Крыма, - Зеленский

Новости » Политика    13.09.2019 - 10:19
Самая сложная ситуация будет с возвращением Крыма, - Зеленский
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

У Зеленского есть несколько идей для возвращения Крыма

Самая сложная ситуация будет с возвращением Крыма. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на форуме YES, сообщает корреспондент РБК-Украина.

Президент заявил, что у него есть несколько идей, как вернуть Крым.

"Самая сложная ситуация, я думаю, будет с возвращением Крыма. Мы думаем, у нас есть несколько идей, но я не могу об этом говорить. Это рано. Я не хочу, чтобы кто-то использовал наши идеи", - сказал он.

Кроме того, Зеленский отметил, что этот вопрос будет обсуждать с президентом США.

"У меня есть важные встречи. Я жду встречу с Трампом (прездентом США, - ред.). Мы думаем модель. Мы будем бороться, чтобы вернуть Крым", - заявил он.

Кроме этого, сегодня на форуме Зеленский заявил, что Запад должен сохранять антироссийские санкции. Однако, введение миротворческой миссии на Донбасс он пока не рассматривает.

Напомним, Министерство иностранных дел Украины призывало Парламентскую ассамблею Совета Европы усилить давление на Россию для прекращения нарушения прав человека в Крыму. Вместе с тем, Украина требует немедленно освободить украинских политзаключенных и прекратить противоправное применение законодательства государства-оккупанта (России), в том числе по принудительному призыву в оккупационной армии и противоправное перемещение населения на и с территории РФ.

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