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Кабмин согласовал кандидатуру нового главы Днепропетровской ОГА

Новости » Политика    13.09.2019 - 11:45
Кабмин согласовал кандидатуру нового главы Днепропетровской ОГА
Фото: заседание Кабмина (kmu.gov.ua)

Александр Бондаренко станет новым главой Днепропетровской ОГА

Кабинет министров Украины поддержал проект указа президента о назначении Александра Бондаренко главой Днепропетровской областной государственной администрации (ОГА). Об этом говорится в сообщении на правительственном портале.

Сообщается, что сегодня Кабинет министров провел заседание, на котором поддержал проект указа о назначении Александра Бондаренко главой Днепропетровской ОГА.

Из декларации Бондаренко известно, что ему принадлежит доля компании Би энд Би Фудз, в ней он числится директором. Также владеет компаниями Устойчивые Бизнес Системы, Лок Сток и Филд Маркетинг, которые были основаны не более двух лет назад

Кроме того, правительство согласовало назначение:

  • Игоря Мороза - первым заместителем главы Донецкой областной государственной администрации;
  • Юрия Холода - заместителем главы Львовской областной государственной администрации.

Напомним, на этой неделе президент Украины Владимир Зеленский назначил бизнесмена Виталия Коваля новым главой Ровенской ОГА.

До этого Кабинет министров Украины поддержал переназначение Юлии Светличной главой Харьковской областной государственной администрации, которая возглавила ОГА еще в октябре 2016 года.

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Новости Украины Кабинет Министров УкраиныгубернаторДнепропетровская ОГА
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