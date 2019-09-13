Порошенко прибыл в ГБР на допрос

Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Петр Порошенко пришел на допрос в Государственное бюро расследований

Пятый президент Украины Петр Порошенко пришел на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР). Об этом сообщила пресс-секретарь Госбюро Анжелика Иванова, передает корреспондент РБК-Украина.

Сообщается, что Порошенко прибыл на допрос в 10:00 13 сентября.

"Порошенко пришел на допрос", - сказала Иванова.

При этом она не уточнила, в рамках какого уголовного производства проводятся следственные действия.

Напомним, ГБР завело дело в отношении бывшего президента Петра Порошенко и других должностных лиц из-за судейских зарплат.

Сообщается, что уголовное производство зарегистрировано 3 июля. Порошенко и других должностных лиц проверяют в связи с затягиванием назначения судей на должности, в результате чего им безосновательно начислялась зарплата, хотя они не осуществляли правосудие. В частности, Порошенко якобы мог длительное время не подписывать указы о назначении судей в нарушение ст. 80 закона о судоустройстве и статусе судей.

Как сообщало РБК-Украина ранее, 10 сентября Порошенко в очередной раз не пришел на допрос в ГБР. Допрос Порошенко должен был начаться в 9:30 в деле о государственной измене о невыполнении решения суда относительно назначения членов Высшего совета правосудия.

6 сентября Порошенко также не пришел на допрос в Государственное бюро. Спикер ГБР Анжелика Иванова сообщила, что следующие допросы Порошенко запланированы на 10, 13, 18 на 27 сентября и 3 октября.