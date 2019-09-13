Рада распустила ЦИК

Фото: парламент (Виталий Носач/РБК-Украина)

Парламент поддержал представление президента Зеленского о роспуске Центризбиркома

Верховная рада Украины распустила нынешний состав Центральной избирательной комиссии. Таким образом, парламент одобрил представление президента Украины Владимира Зеленского, передает корреспондент РБК-Украина.

Увольнение ЦИК одобрил 341 парламентарий при 300 минимально необходимых.

Таким образом, нардепы поддержали проект постановления о роспуске Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Согласно документу, полномочия всего состава ЦИК будут прекращены в соответствии с п. 21 ч. 1 ст. Конституции Украины и ст. 311 закона о ЦИК с учетом мотивированного представления президента.

В частности, будут прекращены полномочия:

Аллы Басалаевой

Натальи Бернацкой

Михаила Вербенского

Олега Диденко

Андрея Евстигнеева

Ирины Ефремовой

Ольги Желтовой

Олега Конопольского

Светланы Кустовой

Ольги Лотюк

Екатерины Махницкой

Виталия Плукаря

Евгения Радченко

Татьяны Слипачук

Леонтия Шипилова

Татьяны Юзьковой

Так, в сопроводительных к постановлению документах президент Владимир Зеленский указывает на то, что ЦИК в ходе парламентских выборов проявила "недостаточную взвешенность или даже политическую предвзятость в решении отдельных вопросов", следствием чего стали судебные процессы, по результатам которых действия ЦИК признаны противоправными.

Напомним, ранее во фракции "Слуга народа" заявляли, что новый состав новой ЦИК может быть сформирован до октября.

Отметим, комитет Верховной рады по вопросам организации государственной власти рекомендует парламенту одобрить представление президента Владимира Зеленского по поводу досрочного роспуска состава ЦИК.

РБК-Украина ранее анонсировало, что Рада может рассмотреть вопрос досрочного роспуска ЦИК уже 12 сентября. Однако постановление так и не внесли на рассмотрение парламентариев.

Подчеркнем, в Комитете избирателей Украины заявили, что объективные причины для роспуска комиссии отсутствуют.

Во вторник, 10 сентября, президент Владимир Зеленский направил в ВР представление об увольнении нынешнего состава Центризбиркома.