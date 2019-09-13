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Пристайко: мы предлагаем провести местные выборы в ОРДЛО   

Новости » Политика    13.09.2019 - 14:59
Пристайко: мы предлагаем провести местные выборы в ОРДЛО   
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Украина)

Местные выборы в Украине могут пройти, в том числе, и в оккупированных районах

Украинские власти прорабатывают возможность проведения местных выборов по всей стране, включая отдельные районы Донецкой и Луганской областей. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передает "Интерфакс Украина".

Пристайко отметил, что пять лет назад Украина согласилась на минские соглашения, которые предусматривают выборы на неподконтрольном Донбассе.

"По нашему мнению, идеально было бы провести выборы, пока это невозможно, одновременно во всей нашей стране. У них (на оккупированном Донбассе, - ред.) уже дважды были "выборы", фейковые, их результатов мы не признаем. Сейчас мы предлагаем провести одновременно выборы на всей территории, в том числе на оккупированной. Посмотрим, сработает ли это, по времени исключительно", - заявил Пристайко.

Он также подчеркнул, что так называемую формулу Штайнмайера прошлый президент Петр Порошенко согласовал еще 2016 году.

Напомним, ранее в партии "Слуга народа" назвали условия для выборов на оккупированном Донбассе. По словам нынешнего спикера Рады Дмитрия Разумкова, выборы на Донбассе могут пройти лишь в случае полного прекращения огня и разведения войск.

Отметим, накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что формула Штайнмайера и все пункты минских соглашений будут рассматриваться на саммите "нормандской четверки".

Формула Штайнмайера предусматривает, что Верховная рада сначала принимает закон о проведении выборов на территории ОРДЛО, затем проводятся выборы, после чего ОБСЕ делает вывод о соответствии их европейским стандартам. При этом не исключено, что такие выборы могут проходить до восстановления Украиной контроля над границей.

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