Курс доллара обновил минимум с начала 2016 года

Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

В последний раз доллар был дешевле в январе 2016 года

Национальный банк Украины (НБУ) на 16 сентября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,71 гривен за доллар, что на 12 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 16 сентября установлен на таком уровне 2471,0681 гривен за 100 долларов (-12,0503 гривен).

При этом курс доллара на 13 сентября составляет 2483,1184 гривен за 100 долларов.

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, курс доллара упал до минимального значения в этом году. Предыдущий минимум был обновлен 13 сентября - 2483,1184 гривен за 100 долларов. Ниже курс доллара был только 3,5 года назад (24 января 2016 года) - 2452,174 гривен за 100 долларов.

Напомним, 13 сентября межбанковский валютный рынок открылся снижением курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 7 копеек до 24,71 гривен за доллар, курс в покупке до 24,68 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 9 копеек до 27,43 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил справочный курс на уровне 24,68 гривен за доллар, снизив его по сравнению с 12 сентября (24,86).

В то же время в обменных пунктах Украины 12 сентября курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 13 копеек до 24,86 гривен за доллар, курс евро снизился на 6 копеек до 27,54 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,61 (24,77 - 12 сентября), продажи - 24,86 (24,99 - 12 сентября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 27,11 (27,16 - 12 сентября), продажи - 27,54 (27,60 - 12 сентября) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,48 (3,47 - 12 сентября), продажи 3,86 (3,85 - 12 сентября) грн за 10 рублей.