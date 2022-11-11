Оккупанты оставили много мин на освобожденных территориях, уже есть жертвы, - Ким

Российские оккупанты оставили очень много мин на освобожденных территориях в Николаевской области. Вследствие чего уже есть жертвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

"Очень много мин на освобожденных территориях и населенных пунктах. Не лазьте без дела. Есть жертвы", - написал он.

Контрнаступление на Николаевском и Херсонском направлениях

Как известно, украинские военные освободили от российских оккупантов город Снигиревка (Николаевская область), а также еще ряд других населенных пунктов на юге.

При этом, как сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, наши бойцы с октября освободили уже 41 населенный пункт в Херсонской области.

По данным Генштаба, российские войска при отступлении разрушают критическую инфраструктуру.

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