Фото: Украина вернула из плена еще 45 военных (t.me/ermaka2022)

Сегодня, 11 ноября, состоялся очередной обмен военнопленными между Украиной и Россией. Наша страна смогла вернуть еще 45 наших защитников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

"Состоялся очередной обмен - удалось освободить 45 воинов ВСУ. Среди них солдаты и сержанты, которые в боях защищали наше государство", - написал он. Также Украина вернула два тела погибших защитников.