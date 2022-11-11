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Украина вернула из плена еще 45 военных

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Пятница 11 ноября 2022 14:32
Украина вернула из плена еще 45 военных Фото: Украина вернула из плена еще 45 военных (t.me/ermaka2022)
Автор: Елизавета Драбкина

Сегодня, 11 ноября, состоялся очередной обмен военнопленными между Украиной и Россией. Наша страна смогла вернуть еще 45 наших защитников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

"Состоялся очередной обмен - удалось освободить 45 воинов ВСУ. Среди них солдаты и сержанты, которые в боях защищали наше государство", - написал он.

Также Украина вернула два тела погибших защитников.

Напомним, 29 октября Украина вернула 52 наших военных.

3 ноября состоялся масштабный обмен пленными между Украиной и Россией. Домой вернулись 107 украинцев, среди которых 74 защитника "Азовстали".

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Андрей Ермак Обмен пленными
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