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Кроме Кинбурнской косы. ВСУ освободили почти всю Николаевскую область

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Николаевская область, Пятница 11 ноября 2022 20:13
Кроме Кинбурнской косы. ВСУ освободили почти всю Николаевскую область Фото: Виталий Ким, глава Николаевской области (GettyImages)
Автор: Дмитрий Левицкий

Украинские военные освободили от российской оккупации всю территорию Николаевской области на правом берегу реки Днепр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Николаевской областной военной администрации Виталия Кима.

На сегодняшний день российские оккупанты контролируют лишь Кинбурнскую косу, часть которой тоже входит в состав Николаевской области.

"Теперь официально: вся Николаевская область (кроме Кинбурна) освобождена", - написал глава ОВА в своем Telegram-канале.

Ким также отметил, что ВСУ взяли под контроль водопровод, которым поставляли воду из Днепра в Николаев, однако сначала его нужно разминировать.

"В ближайшее время буду знать сроки потенциального восстановления питьевой воды в Николаеве", - добавил он.

Напомним, вчера украинские военные освободили Снигиревку - последний город Николаевской области, который был под контролем россиян.

А сегодня подразделения украинских военных зашли в Херсон.

Детальнее о ситуации на фронте сегодня можно прочитать в сводке Генерального штаба ВСУ.

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Вооруженные силы Украины Николаевская область Война России против Украины Виталий Ким
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