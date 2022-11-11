Кроме Кинбурнской косы. ВСУ освободили почти всю Николаевскую область

Украинские военные освободили от российской оккупации всю территорию Николаевской области на правом берегу реки Днепр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Николаевской областной военной администрации Виталия Кима.

На сегодняшний день российские оккупанты контролируют лишь Кинбурнскую косу, часть которой тоже входит в состав Николаевской области.

"Теперь официально: вся Николаевская область (кроме Кинбурна) освобождена", - написал глава ОВА в своем Telegram-канале.

Ким также отметил, что ВСУ взяли под контроль водопровод, которым поставляли воду из Днепра в Николаев, однако сначала его нужно разминировать.

"В ближайшее время буду знать сроки потенциального восстановления питьевой воды в Николаеве", - добавил он.