Западное оружие может попасть из Украины в Иран. Это риск, на который мы пошли, - Уоллес

Воллес подчеркнул, что факт возможного попадания предоставленного Украине западного оружия в Иран большого беспокойства не вызывает. Он сообщил, что его ведомство изучает сообщение о том, что РФ доставила британские и американские противотанковые и зенитные ракеты в Иран вместе со 140 миллионами евро. В обмен получили десятки беспилотников, предназначенных для использования против Украины.

"Конечно, мы не хотим, чтобы такие вещи происходили. Но по сути это риск, на который мы пошли, когда решили, что важно помочь Украине", - добавил Воллес.

Министр добавил, что это имеет и обратный эффект. Британия и ее союзники по НАТО смогли научиться на российском оружии, которое захватили украинцы. Уоллес пояснил, что противотанковые ракеты NLAW, которые Британия передала Украине и которые могли оказаться в руках Ирана, является чрезвычайно эффективным вооружением, которое все же не оснащено технологиями следующего поколения.

"Россия потеряла значительное количество своих возможностей класса А - они были увлечены сотнями и тысячами. Это удивительная возможность для стран НАТО понять технологии, используемые в российском оборудовании, и это даст нам очень важное стратегическое преимущество в будущем", - пояснил Уоллес.

Также министр рассказал о деталях. По его словам, будут существовать различия между тем, что разрабатывают иранцы - если они обладают ядерным оружием, - и тем, что имеет Британия.

"И то же касается американских Javelin... Поэтому я не особо беспокоюсь. Но, конечно, это был риск, на который мы пошли с расчетом", - добавил Воллес.