Россияне из артиллерии накрыли Волчанск: пострадали частные дома (фото)

В пятницу, 11 ноября, российские военные снова атаковали Волчанск (Харьковская область). Оккупанты из артиллерии обстреляли частный сектор города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГУНП в Харьковской области.

"11 ноября в отдел полиции № 1 Чугуевского РУП поступило сообщение, что военные РФ совершили артиллерийский обстрел", - говорится в сообщении. Как отмечают правоохранители, оккупанты били из оружия 152 калибра. Сотрудники отдела полиции зафиксировали факт вооруженной агрессии и собрали вещественные доказательства. "Пострадавших нет. Частично повреждены два дома, забор, ворота", - объяснили правоохранители. По данному факту следователями возбуждено уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны.