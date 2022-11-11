Минус 710 оккупантов, десяток танков и вертолет: новые потери России

Украинские военные за минувшие сутки уничтожили еще 710 оккупантов и немало вражеской техники. Всего с начала полномасштабной войны Россия потеряла 79 400 военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

За сутки наибольшие потери враг понес на Бахмутском направлении.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 11.11 ориентировочно составили:

Напомним, по данным ISW, зимняя погода может нанести несоразмерный ущерб плохо экипированным российским силам в Украине, но хорошо обеспеченные ВСУ вряд ли остановят контрнаступление.

Как известно, украинские войска продолжают освобождать населенные пункты в Херсонской области. По словам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, с 1 октября ВСУ отбили у оккупантов территорий площадью до 1381 кв км.

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