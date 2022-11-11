Минус 710 оккупантов, десяток танков и вертолет: новые потери России
Украинские военные за минувшие сутки уничтожили еще 710 оккупантов и немало вражеской техники. Всего с начала полномасштабной войны Россия потеряла 79 400 военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 11.11 ориентировочно составили:
- личного состава - около 79 400 (+710) человек ликвидировано,
- танков - 2814 (+10) ед,
- боевых бронированных машин - 5696 (+14) ед,
- артиллерийских систем - 1817 (+12) ед,
- РСЗО - 393 (+0) ед,
- средства ПВО - 205 (+0) ед,
- самолетов - 278 (+0) ед,
- вертолетов - 261 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1505 (+6),
- крылатые ракеты - 399 (+0),
- корабли /катера - 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4259 (+17) ед,
- специальная техника - 159 (+0).
За сутки наибольшие потери враг понес на Бахмутском направлении.
Напомним, по данным ISW, зимняя погода может нанести несоразмерный ущерб плохо экипированным российским силам в Украине, но хорошо обеспеченные ВСУ вряд ли остановят контрнаступление.
Как известно, украинские войска продолжают освобождать населенные пункты в Херсонской области. По словам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, с 1 октября ВСУ отбили у оккупантов территорий площадью до 1381 кв км.
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