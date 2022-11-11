Украина запустила сбор на первый в мире флот морских дронов: как задонатить

Украина запустила сбор средств на первый в мире флот морских беспилотников Они помогут украинским военным защитить морскую акваторию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова .

"Каждую пятую ракету Россия запускает с кораблей. Важно максимально оградить украинские города и акватории от обстрелов. Поэтому собираем средства на 100 морских дронов украинского производства. Они могут существенно изменить ситуацию в акватории Черного моря. Маленькие и быстрые, дроны способны успешно атаковать российские корабли стоимостью сотни миллионов долларов", - написал он.

Федоров отметил, что подобные дроны уже показали себя в бухте Севастополя, поразив флагман флота РФ "Адмирал Макаров". После этого, по его словам, страна-агрессор потеряла неоспоримое преимущество на воде.

Министр цифровой трансформации сообщил, что один беспилотник стоит 10 млн. гривен. Сегодня Украина хочет собрать на первые 10 штук.

"Это уникальная и засекреченная украинская разработка. В стоимость входит: дрон, оснащенный системой автопилотирования, видеоподсистемами, в том числе ночного видения, специальной связью, защищенной от воздействия враждебных средств РЭБ, резервными модулями связи и боевой частью. А также - наземная автономная станция управления, система транспортировки и хранения, центр обработки данных и несколько особых сюрпризов для наших врагов", - написал Федоров.

Узнать больше и присоединиться к инициативе можно на сайте.