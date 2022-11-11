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ВСУ еще на подступах. У Резникова рассказали, кто вошел в Херсон

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Херсон, Пятница 11 ноября 2022 18:22
ВСУ еще на подступах. У Резникова рассказали, кто вошел в Херсон Фото: Анна Маляр, заместитель министра обороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В пятницу, 11 ноября, украинские военные находятся на подступах к Херсону. В город вошли специальные подразделения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замминистра обороны Украины Анны Маляр в эфире национального телемарафона.

"В настоящее время войска находятся на подступах к Херсону... В городе находятся специальные подразделения. Мы начинаем возвращать этот город", - заявила Маляр.

Маляр добавила, что официально этой информации от Генштаба, Минобороны и верховного главнокомандующего не было.

Напомним, что украинские защитники уже заходят в Херсон. Отметим, что город был оккупирован со 2 марта 2022 года.

Украинская разведка призывает оккупантов, которых российское командование оставило в Херсоне, сдаваться в плен. А те, кто будет сопротивляться, будут уничтожены.

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