В Херсоне после бегства россиян остались переодетые в гражданское солдаты
Российские военные могут попытаться создать картинку "героического сопротивления" украинским воинам в Херсоне. Не все оккупанты сбежали из города и были вынуждены переодеться в гражданское.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Центр национального сопротивления ".
"По данным нашего подполья в разных районах города замечены люди в гражданской одежде с оружием. Также, по свалкам и в отдельных подходах спрятана российская униформа, шлемы и бронежилеты. Россияне могут попытаться создать картинку, что якобы местное население отражается от ВСУ", - пишет пресс-служба.
На самом деле, оставшиеся в Херсоне россияне обычные смертники, которым командование обещало "пути ухода". В то же время сопротивление знает местонахождение всех переодетых оккупантов. Также об этом знают и ВСУ.
"Так что, беги, оккупант, пока есть шанс", - добавляет пресс-служба.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Министерстве обороны России заявили о завершении опрокидывания войск на левый берег Днепра в Херсонской области.
Как отмечает ГУР, Херсон вернулся под контроль украинских войск. ВСУ уже заходят в город.
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