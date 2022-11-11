В Херсоне после бегства россиян остались переодетые в гражданское солдаты

Российские военные могут попытаться создать картинку "героического сопротивления" украинским воинам в Херсоне. Не все оккупанты сбежали из города и были вынуждены переодеться в гражданское.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на " Центр национального сопротивления ".

"По данным нашего подполья в разных районах города замечены люди в гражданской одежде с оружием. Также, по свалкам и в отдельных подходах спрятана российская униформа, шлемы и бронежилеты. Россияне могут попытаться создать картинку, что якобы местное население отражается от ВСУ", - пишет пресс-служба.

На самом деле, оставшиеся в Херсоне россияне обычные смертники, которым командование обещало "пути ухода". В то же время сопротивление знает местонахождение всех переодетых оккупантов. Также об этом знают и ВСУ.

"Так что, беги, оккупант, пока есть шанс", - добавляет пресс-служба.