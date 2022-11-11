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Работал с Медведчуком. Россиянину, готовившему госпереворот в Украине, объявили подозрение

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Украина, Пятница 11 ноября 2022 14:40
Работал с Медведчуком. Россиянину, готовившему госпереворот в Украине, объявили подозрение Фото: СБУ объявила подозрение россиянину, готовившему госпереворот в Украине (ssu.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Россиянину, готовившему госпереворот на западе Украины, объявили подозрение. Гражданин РФ сотрудничал с нардепом-предателем Виктором Медведчуком.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.

По данным СБУ, Россия планировала создать на западе Украины так называемые "народные республики" с применением силы. Государственный переворот должен был совпасть по времени с вторжением РФ.

Организацией государственного переворота занимался россиянин, который ранее был сотрудником разведки и связанный с российскими спецслужбами и Кремлем. Он планировал использовать общественные организации в Украине для осуществления своего плана. Эти структуры поддерживали идею возвращения к СССР в составе трех "славянских" государств: Украины, РФ и Беларуси.

СБУ отметила, что россиянин вступил в сговор с одним из украинских общественно-политических деятелей, связанных с "Украинским выбором" Виктора Медведчука. Он пообещал оказывать поддержку в захвате государственной власти в Украине.

Фигуранты схемы договорились сотрудничать и наладили каналы для финансирования госпереворота. Перед началом вторжения один из злоумышленников принялся вербовать участников силового крыла переворота.

Гражданину РФ объявили подозрение по ч. 1 ст. 109 УК Украины (заговор с целью насильственной смены или свержения конституционного строя и захвата государственной власти).

Фото: СБУ объявила подозрение россиянину, готовившему госпереворот в Украине (t.me/SBUkr)

Напомним, СБУ задержала российских диверсантов, планировавших убить командиров ССО Украины.

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