Россияне наступают на ряде направлений, а ВСУ освобождают Херсонскую область, - Генштаб
Российские оккупанты пытаются наступать на ряде направлений. Тем временем наши герои продолжают освобождать Херсонскую область.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.
"Силы обороны продолжают освобождение украинских земель на Херсонском направлении. В ходе успешных наступательных действий передовые подразделения наших войск в некоторых местах уже дошли до правого берега Днепра. Продолжаются меры по выявлению и уничтожению противника в ряде населенных пунктов", - пишет Генштаб.
Отмечается, что официальное обнародование результатов будет предоставлено позже из соображений безопасности.
Между тем, враг, как утверждает Генштаб, совершенствует фортификационное оборудование оборонных рубежей на левом берегу Днепра и на севере Крыма. Также пытается наступать на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.
В течение суток россияне нанесли:
- 3 ракетных удара;
- 9 авиационных ударов;
- 10 ударов с РСЗО.
На Волынском и Полесском направлениях без существенных изменений , однако угроза нанесения противникам ракетных, а также авиационных ударов остается.
Обстрелы по другим направлениям:
- на Слобожанском направлении - из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Анискино, Бологовка, Ольховатка, Огурцово и Стрелечья Харьковской области;
- на Купянском и Лиманском направлениях - по танкам и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Берестово Харьковской области и Мясожаровка, Новоселовское, Невское и Стельмаховка в Луганской области;
- на Бахмутском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Майорск, Нью-Йорк и Яковлевка Донецкой области;
- на Авдеевском направлении - из танков и всего спектра артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Веселое, Красногоровка, Марьинка, Невельское и Первомайское Донецкой области;
- на Новопавловском и Запорожском направлениях - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах более 30 населенных пунктов. Среди них Богоявленка, Великая Новоселка, Водяное, Угледар и Новополь в Донецкой области и Гуляйполе, Малые Щербаки и Ольговское Запорожской области.
Достижение наших героев
В районе населенного пункта Днепровка Запорожской области ВСУ уничтожили вражеский вертолет Ми-8, а в районе Энергодара было поражено управление врага - погибли более 50 оккупантов, более 40 - ранены. Также уничтожен вертолет Ка-52.
"В результате точных ударов Сил обороны по штабу российских оккупационных войск в населенном пункте Красный Маяк Херсонской области более 30 оккупантов погибли, уничтожены 2 танка и 4 грузовика", - добавляет пресс-служба.
В течение текущих суток авиация нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага.
Воины ракетных войск и артиллерии Сил обороны поразили:
- пункт управления;
- 2 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники;
- 2 склада боеприпасов;
- 3 другие важные военные объекты противника.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что за минувшие сутки наши воины уничтожили еще около 710 оккупантов. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 79400 военных.
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