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В Мелитополе подорвали коллаборанта - "замминистра": что об этом известно

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Мелитополь, Пятница 11 ноября 2022 09:24
В Мелитополе подорвали коллаборанта - "замминистра": что об этом известно Фото: в Мелитополе подорвали коллаборанта Андрея Бойко (t.me/ivan_fedorov_melitopol)
Автор: Мария Кучерявец

Во временно оккупированном Мелитополе подорвали так называемого "замминистра по спорту региона". Взрыв раздался в подъезде дома, где проживал коллаборант.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Мелитополя Ивана Федорова в Telegram.

"Громко и горячо началось утро для очередного коллаборанта в Мелитополе. По предварительной информации, взрыв прогремел в подъезде многоэтажки, где жил глава спортивной сферы Андрей Бойко. Судьба предателя пока неизвестна. Ждем новостей от сил сопротивления", - написал Федоров.

Тем временем в Страткоме ВСУ сообщили, что взрыв произошел именно в квартире предателя.

"По предварительной информации в Мелитополе взорвали коллаборанта. Взрыв произошел в квартире, где проживает Андрей Бойко", - говорится в сообщении.

Российские пропагандистские СМИ также подтвердили инцидент.

"Взрывное устройство было заложено в ливневый сток возле козырька подъезда дома, в котором проживает чиновник", - сообщили РосСМИ.

Там сообщили, что коллаборант жив, но "слегка контужен". А так называемая "полиция" уже угрожает отомстить за Бойко.

Напомним, недавно стало известно о смерти так называемого "заместителя губернатора Херсонской области" Кирилла Стремоусова, якобы погибшего в ДТП.

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Мелитополь колаборант Взрыв
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