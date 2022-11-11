ВСУ освободили более 3000 квадратных километров на юге Украины

Площадь освобожденной от российских оккупантов территории на юге Украины составила уже более 3 тысячи квадратных километров, хотя еще вчера военные ВСУ говорили о 260 квадратных километрах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой заявление руководителя пресс-центра Сил обороны Юга Натальи Гуменюк в эфире телемарафона "Единые новости".

При этом она отметила, что командованию Сил Обороны Украины известно о том, что на этих территориях еще остаются подразделения войск РФ, которые "пытаются наверняка создать диверсионные меры".

"Работа по этому направлению нами продолжается. Поэтому мы не спешим заявлять об освобождении территорий. Хотя их площадь увеличилась уже в десятки раз. Если в предыдущие сутки мы говорили о 260 квадратных километрах, то сегодня это более 3000 квадратных километров освобожденных территорий", - сказала Гуменюк.

Спикер Сил обороны Юга также обратила внимание, что еще есть территории, на которых могут быть вражеские остатки.