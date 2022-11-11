ua ru
Пт, 11 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Зеленский провел переговоры с Шольцом: подробности

Новина українською →
Пятница 11 ноября 2022 18:27
Зеленский провел переговоры с Шольцом: подробности Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцом. Обсудили ситуацию на фронте и прочее.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Зеленского.

"Пообщался с канцлером Германии Олафом Шольцом. Обсудили ситуацию на поле боя, в том числе новые российские удары по гражданским. Поддержали продолжение зерновой инициативы и согласовали позиции в преддверии саммита G20", - написал президент.

Также Зеленский поблагодарил Германию за ее вклад в оборону неба Украины, а также за ее границы.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, согласно заявлению министра-координатора по морским делам и инвестициям Индонезии Лухута Бинсара Панджаитана, Зеленский не поедет на саммит G20.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Офис президента Война в Украине
NEWS
Антоновский мост: зачем он россиянам и принесет ли его обвал проблемы ВСУ
Антоновский мост: зачем он россиянам и принесет ли его обвал проблемы ВСУ
DAILY
ВСУ подходят к Херсону, россияне бегут за Днепр. Что происходит на юге и чего ждать дальше
Юлия Акимовакорреспондент ВСУ подходят к Херсону, россияне бегут за Днепр. Что происходит на юге и чего ждать дальше