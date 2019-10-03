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Зеленський заявив, що поважає право на протести

Новини » Політика    03.10.2019 - 19:25
Зеленський заявив, що поважає право на протести
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Він також закликав не піддаватися на провокації та маніпуляції

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що поважає конституційне право громадян на протести, а також закликав не піддаватися на маніпуляції і провокації. Про це він сказав під час відеозвернення у четвер ввечері.

Крім того, Зеленський запевнив, що не здасть інтереси України.

"Я поважаю конституційне право кожного громадянина України на протест. Я чую вас, і повірте: я ніколи не здам Україну. У той же час, я дуже прошу всіх виважено і спокійно підійти до ситуації і не піддаватися на маніпуляції і провокації деяких осіб. Вони дуже хочуть використати вас, повернути собі можливість пограбування, стати жертвами політичного переслідування і уникнути кримінальної відповідальності. Цього не буде. Все буде Україна", - сказав він.

Нагадаємо, 1 жовтня українська делегація під час Тристоронньої зустрічі контактної групи підписала так звану "формулу Штаймайера", якою пропонується врегулювати ситуацію на Донбасі. Незабаром після цього на Майдані Незалежності та біля Офісу президента зібралися протестувальники і озвучилили низку вимог до уряду. Зокрема, демонстранти вимагали не допустити надання особливого статусу окупованим територіям, що передбачено "формулою Штайнмайера".

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