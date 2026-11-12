Кабмин уволил Макарчука с должности главы Госстата

Кабинет министров уволил Арсена Макарчука с должности главы Государственной службы статистики, которую он занимал последние 20 месяцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление постоянного представителя Кабмина в Верховной Раде Тараса Мельничука и " Интерфакс-Украина ".

Временное исполнение обязанностей руководителя Госстата правительство возложило на Артема Рудька, до этого работавшего заместителем председателя службы по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации (CDTO).

Сам Арсен Макарчук объяснил "Интерфакс-Украина" свое решение уйти с должности изменениями в подчинении ведомства, которые произошли спустя некоторое время после его назначения и оказали существенное влияние на эффективность работы.

Кроме того, он рассказал, что получил интересное предложение на другом важном для страны направлении.

Макарчук напомнил, что по законодательству о государственной службе и официальной статистике нового руководителя Госстата должны избрать на конкурсе.