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У россиян заканчиваются "Орланы". В ход пошли беспилотники из фанеры

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Украина, Вторник 23 мая 2023 20:02
У россиян заканчиваются "Орланы". В ход пошли беспилотники из фанеры Фото: Военный ВСУ (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В армии РФ похоже начали заканчиваться "Орланы". Украинским военным удалось сбить вражеский беспилотник, который был сделан из фанеры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

"Видимо, у россиян заканчиваются "Орланы" и другие современные БПЛА. Задачи по воздушной разведке выполняют фанерные самолетики", - говорится в сообщении.

Мобильной огневой группой 71 отдельной егерской бригадой ДШВ ВСУ из стрелкового оружия был уничтожен российский беспилотный летательный аппарат.

У россиян заканчиваются &quot;Орланы&quot;. В ход пошли беспилотники из фанеры "По остаткам видно, что фанерный самолетик сделан достаточно примитивно. Однако по информации, данный тип "сверхсовременного" БПЛА поставлен на серийное производство", - пояснили в ДШВ.

"Орлан-10"

Российский многоцелевой беспилотный авиационный комплекс, предназначенный для ведения наблюдения за протяженными и локальными объектами в труднодоступной местности.

Использует двигатель внутреннего сгорания в качестве силовой установки.

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