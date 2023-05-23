Зеленский приехал на фронт, чтобы лично поздравить морпехов (фото)
Президент Владимир Зеленский прибыл на фронтовый участок. Там он поздравил бойцов с Днем морской пехоты и вручил им награды.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы государства.
"Наши защитники. Фронтовый участок. Сегодня я здесь, чтобы поздравить наших воинов с их Днем морской пехоты ВМС ВСУ. Слава каждому и каждому, кто защищает Украину!" - написал Зеленский.
Фото: Зеленский приехал на фронт, чтобы лично поздравить морпехов (t.me/V_Zelenskiy_official)
Зеленский побывал в полосе обороны Угледар - Марьинка в Донецкой области
"Возвращаясь с заграничного визита, президент Владимир Зеленский по случаю Дня морской пехоты посетил передовые позиции ВСУ в полосе обороны Угледар - Марьинка в Донецкой области", - проинформировали в ОП.
Верховный главнокомандующий заслушал доклад командующего морской пехотой и ОТУ "Донецк" генерал-лейтенанта Юрия Содоля по поводу текущей ситуации на определенном участке фронта.
Также Зеленский пообщался с украинскими воинами и принял участие в торжествах.
Как рассказал глава государства, будут сформированы новые бригады, обеспеченные современной техникой и оружием.
Зеленский наградил военных, а они в конце мероприятия подарили президенту свой флаг, памятную плакетку и шевроны всех частей морской пехоты.
В Украине отмечают День морской пехоты
День морской пехоты - это профессиональный праздник военнослужащих морской пехоты Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, который отмечается ежегодно 23 мая.
Праздник начат в 2014 году и в 2014-2017 годах отмечался 16 ноября. Действующая дата празднования 23 мая установлена с 2018 года Указом президента Украины № 145/2018 "О Дне морской пехоты Украины".
В этот день была положена основа современной морской пехоты. Современные морские пехотинцы сегодня героически защищают Украину от российских захватчиков.
Зеленский посещает украинских защитников на фронте
Напомним, что в марте президент Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских военных на Бахмутском направлении.
Также в апреле глава государства в апреле побывал в Донецкой области. Тогда он посетил передовые позиции украинских защитников в Авдеевке.
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