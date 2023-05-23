Зеленский приехал на фронт, чтобы лично поздравить морпехов (фото)

Президент Владимир Зеленский прибыл на фронтовый участок. Там он поздравил бойцов с Днем морской пехоты и вручил им награды.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы государства.

"Наши защитники. Фронтовый участок. Сегодня я здесь, чтобы поздравить наших воинов с их Днем морской пехоты ВМС ВСУ. Слава каждому и каждому, кто защищает Украину!" - написал Зеленский.

Фото: Зеленский приехал на фронт, чтобы лично поздравить морпехов (t.me/V_Zelenskiy_official)

Зеленский побывал в полосе обороны Угледар - Марьинка в Донецкой области

"Возвращаясь с заграничного визита, президент Владимир Зеленский по случаю Дня морской пехоты посетил передовые позиции ВСУ в полосе обороны Угледар - Марьинка в Донецкой области", - проинформировали в ОП.

Верховный главнокомандующий заслушал доклад командующего морской пехотой и ОТУ "Донецк" генерал-лейтенанта Юрия Содоля по поводу текущей ситуации на определенном участке фронта.

Также Зеленский пообщался с украинскими воинами и принял участие в торжествах.

Как рассказал глава государства, будут сформированы новые бригады, обеспеченные современной техникой и оружием.

Зеленский наградил военных, а они в конце мероприятия подарили президенту свой флаг, памятную плакетку и шевроны всех частей морской пехоты.

В Украине отмечают День морской пехоты

День морской пехоты - это профессиональный праздник военнослужащих морской пехоты Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, который отмечается ежегодно 23 мая.

Праздник начат в 2014 году и в 2014-2017 годах отмечался 16 ноября. Действующая дата празднования 23 мая установлена с 2018 года Указом президента Украины № 145/2018 "О Дне морской пехоты Украины".

В этот день была положена основа современной морской пехоты. Современные морские пехотинцы сегодня героически защищают Украину от российских захватчиков.

Зеленский посещает украинских защитников на фронте

Напомним, что в марте президент Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских военных на Бахмутском направлении.

Также в апреле глава государства в апреле побывал в Донецкой области. Тогда он посетил передовые позиции украинских защитников в Авдеевке.

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