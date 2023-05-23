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Президент Молдовы ответила, арестуют ли Путина, если он приедет в страну

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Вторник 23 мая 2023 15:00
Президент Молдовы ответила, арестуют ли Путина, если он приедет в страну Фото: президент Молдовы Майя Санду (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Молдавия арестует российского диктатора Владимира Путина, если посетит страну.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявила президент Молдовы Мая Санду в интервью Euronews Romania.

У нее спросили, арестуют ли Путина по ордеру Международного уголовного суда, если он приедет в Молдову.

"Да. Республика Молдова подписала соглашение об уголовном суде, и Молдова будет уважать решение суда", - сказала она.

Ордер на арест Путина

В марте Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина и уполномоченную по правам ребенка Марию Львовскую-Беловую в связи с незаконной депортацией украинских детей в Россию.

Таким образом, Путин должен быть арестован в 123 странах мира, которые ратифицировали Римский устав или признали юрисдикцию МУС. Этот ордер будет действовать до конца жизни фигурантов.

В России заявили, что не признают юрисдикцию суда, а позже объявили в розыск прокурора суда Карима Хана и заочно предъявили ему обвинение.

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Молдова Российская Федерация Майя Санду Владимир Путин
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