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Более 1000 ударов в сутки. Военные показали, как уничтожают оккупантов (видео)

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Вторник 23 мая 2023 16:22
Более 1000 ударов в сутки. Военные показали, как уничтожают оккупантов (видео) Иллюстративное фото: военные показали, как уничтожают окупантов (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские военные за сутки уничтожили более роты российских окупантов на Таврическом направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского.

Он отметил, что подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны в течение суток выполнили 1029 огневых задач на Таврическом направлении.

Тарнавский также добавил видео, где видно, как наши защитники бьют по базе россиян. В результате обстрела, вероятно, есть погибшие и раненые среди оккупантов.

Ситуация на Таврическом направлении

Отметим, что Таврическое направление охватывает от левого берега Херсона до Авдеевки.

По данным ISW, россияне добились определенных успехов в районе Авдеевки. При этом украинский Генштаб сообщил, что оккупанты вели безуспешные наступательные действия вблизи Авдеевки и Марьинки.

Ранее в Минобороны сообщали, что захватчики продвинулись в Марьинку, но ВСУ смогли очень усложнить задачу врагу.

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