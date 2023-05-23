Радар для ПВО и не только. Германия передала Украине новый пакет военной помощи
Германия передала Украине новый пакет военной помощи. В него вошли радар для ПВО TRML-4D и разведывательные беспилотники Vector.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу правительства Германии.
В список помощи вошли:
- Радиолокационная система воздушного обзора TRML-4D;
- Бронированные мостоукладчики Biber - 2;
- Беспилотники-разведчики Vector - 46;
- Антидронные системы - 8;
- Пограничные автомобили - 6;
- Весовозы 8х6 - 2;
- Тягачи с полуприцепами - 5;
- Грузовики Zetros - 8.
Радар TRML-4D использует новейшую радиолокационную технологию Active Electronics Scanned Array с несколькими лучами цифровой формы.
Он способен заблаговременно выявлять различные типы воздушных целей, таких как самолеты, вертолеты и крылатые ракеты. Он обеспечивает оперативное обнаружение и сопровождение около 1500 целей в радиусе до 250 км.
Беспилотник Vector - это БПЛА с неподвижным крылом, который способен взлетать и приземляться вертикально. БПЛА не требует пусковой катапульты или взлетно-посадочной полосы. По данным производителя, беспилотник способен работать по скорости ветра до 12 м/с.
Напомним, что правительство Германии начало работать над очередным пакетом военной помощи Украине. Он будет содержать системы ПВО IRIS-T.
В субботу, 13 мая, правительство Германии объявило об очередном пакете военной помощи для нашей страны. Его стоимость составляет около 2,7 млрд евро.
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