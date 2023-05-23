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Еврокомиссия выделила Украине транш макрофина на 1,5 млрд евро: на что потратят средства

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Вторник 23 мая 2023 14:07
Еврокомиссия выделила Украине транш макрофина на 1,5 млрд евро: на что потратят средства Фото: вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Европейская комиссия выделила Украине четвертый транш макрофинансовой помощи в 1,5 млрд евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса в Twitter.

Украина получила новый транш в рамках кредитной программы MFA+, которая предусматривает выполнение определенных условий и не связана с мониторинговой программой МВФ.

"Эта регулярная поддержка ЕС помогает Украине удовлетворить финансовые потребности, как выплаты зарплат, пенсий, ремонт критической инфраструктуры", - написал Домбровскис.

Таким образом, выплаты Евросоюза в рамках макрофинансовой помощи в этом году достигнут уже 7,5 млрд евро.

Транш от ЕС

В декабре 2022 года страны ЕС поддержали предоставление 18 млрд евро макрофинансовой помощи Украине на 2023 год.

При этом Украина также получает транши от Европейского фонда. Однако вчера главы МИД стран Евросоюза не смогли одобрить выделение восьмого транша на закупку вооружения для Украины, ведь Венгрия угрожала ветировать передачу средств.

Так, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подтвердил, что Будапешт блокирует средства от ЕС, поскольку хочет, что Украина сняла санкции с венгерского ОТР Bank, ранее внесенного в список международных спонсоров войны, ведь банк продолжает работать в России.

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