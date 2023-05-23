ВСУ продвигаются с двух сторон в Бахмуте. Какая ситуация в городе сейчас

В Бахмуте Донецкой области враг снизил темпы наступательных действий. В то же время ВСУ в дальнейшем продвигаются на юге и севере от города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram замминистра обороны Анны Маляр во время телемарафона.

"По флангам на севере и юге от Бахмута у нас есть незначительное продвижение. Наши войска контролируют юго-западную окраину города в районе "Самолета", - рассказала она.

Как добавила Маляр, в эти сутки активность наступательных действий врага на Бахмутском направлении несколько снизилась.

"Вместе с тем количество обстрелов стабильно высоко. В городе Бахмут бои уменьшились, враг продолжает зачистку районов, взятых им под контроль", - добавила она.

Что касается пригорода, то там продолжаются бои, враг пытается занять выгодные позиции, но ему это не удается.

"На определенных участках враг в обороне. Несет большие потери", - констатировала Маляр.