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Выведет ли Пригожин "Вагнер" из Бахмута с 25 мая: что говорят в ВСУ

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Украина, Вторник 23 мая 2023 15:14
Выведет ли Пригожин "Вагнер" из Бахмута с 25 мая: что говорят в ВСУ Фото: Пригожину не дадут сбежать из Бахмута (GettyImages)
Автор: Ульяна Безпалько, Александр Белоус
Эксперт: Сергей Череватый

Заявление Евгения Пригожина о том, что он выведет подконтрольных "вагнеровцев" из Бахмута после 25 мая, продиктовано страхом и пониманием своих перспектив. Однако руководство России не даст ему этого сделать.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый.

"Я думаю, что Пригожин невероятно хочет оттуда уйти. Он хочет сохранить остатки своего личного состава и репутации. Ведь он понимает, что дальше их там ждет кровавый разгром", - сказал он.

По его словам, Пригожин - не военный, он просто авантюристичный бизнесмен. "Но он видел, что генерал Сырский устроил на Харьковщине, когда регулярная армия просто убегала куда видит. И он осознает, что командующий может организовать дальше для "вагнеровцев". Пригожин прекрасно понимает, что рано или поздно (вероятнее всего - его рано) его просто разобьют вдребезги", - отметил спикер.

В то же время Череватый отметил, российское руководство приложит все усилия, чтобы Пригожин не смог это не смог сделать. "Мой прогноз таков", - добавил он.

Напомним, представитель Восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый заявил, что заявления Евгения Пригожина о взятии Бахмута объясняются желанием сохранить остатки группы "Вагнера".

По словам президента США Джо Байдена под Бахмутом россияне потеряли 100 тысяч человек убитыми и ранеными.

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