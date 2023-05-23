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Украинские военные в Британии учатся обслуживать системы M270 (фото)

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Великобритания, Вторник 23 мая 2023 21:56
Украинские военные в Британии учатся обслуживать системы M270 (фото) Фото: M270 (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские солдаты в Британии учатся обслуживать реактивную систему залпового огня M270.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства обороны Британии.

"Украинские солдаты проходят специальную подготовку по обслуживанию жизненно важного боевого оборудования", - говорится в сообщении.

Отмечается, что речь идет о реактивной системе залпового огня M270.

"Обучение проводится британскими инструкторами через Op Orbital, чтобы гарантировать, что РСЗО будет работать в бою", - добавили в Минобороны Великобритании.

M270 MLRS

Универсальная пусковая установка, используемая как РСЗО и установка для запуска тактических ракет.

Разработана фирмой Lockheed Martin Missiles and Fire Control. Принята на вооружение сухопутных войск США в 1983 году. Пусковая установка смонтирована на гусеничной базе американской платформы Bradley. В кабине размещается боевой расчет из трех человек: командир установки, наводчик и механик-водитель.

Согласно открытым данным, Украина уже имеет в своем распоряжении более 16 таких установок. Она получила их отличие от Британии, Франции, Норвегии, Германии и Италии.

Недавно стало известно, что Норвегия предоставит Украине три радара Arthur и восемь дальнобойных реактивных артиллерийских установок типа MLRS. Помощь выделяется в тесном сотрудничестве с Великобританией.

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