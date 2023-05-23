Орбан заявил, что Украина не выигрывает войну. МИД поставил его на место

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина якобы не может выиграть войну против России. На это высказывание уже отреагировали в украинском МИД.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Орбана Bloomberg .

"Глядя на цифры, глядя на окружающих, глядя на тот факт, что НАТО не готово отправить войска, очевидно, что для бедных украинцев нет победы на поле боя", - сказал он.

Орбан считает, что войну можно остановить только тогда, когда Россия заключит соглашение с США. Премьер надеется, что следующим президентом Штатов станет Дональд Трамп, который заявлял, что якобы способен "завершить войну за 24 часа" и говорил, что позволил бы РФ забрать часть территорий Украины во избежание войны.

Премьер Венгрии также заявил, что якобы неважно, кто к кому вторгся, ведь вопрос состоит в том, что будет на следующее утро.

"На следующее утро, и это факт, умрет еще больше и больше людей. Нет шансов для победы ни для одной из сторон. Это война, которая лишает многих людей жизни, не давая результата", - сказал он.

Орбан заявил, что нужно убедить стороны в необходимости достичь единственно возможного решения, которым, по этому мнению, является прекращение огня. А уже после этого следует начинать мирные переговоры.

Реакция МИД Украины

Спикер МИД Олег Николенко после таких высказываний Орбана заявил, что в Кремле должны радоваться, ведь премьер Венгрии снял ответственность России за ее агрессию против Украины.

"Те же европейские политики утверждали в прошлом году, что Украина не имеет шансов продержаться более 72 часов. Они ошиблись тогда, ошибаются и сейчас", - написал он.

Так, Николенко подчеркнул, что в отличие от сторонников капитуляции перед врагом без сопротивления украинцы продолжат бороться до полного освобождения территорий от оккупантов. Это ведь единственный путь не только для восстановления мира в Украине, но и обеспечения безопасности всей Европы.

Учитывая это, критически важно объединить усилия для того, чтобы у Украины было все необходимое для ускорения поражения России.

Венгрия позиция о войне России против Украины

Венгрию называют самой близкой к Кремлю страной ЕС. Так, она блокирует санкции против российских олигархов и компаний, предотвращает выделение средств для Украины.

Так, министры иностранных дел стран ЕС не смогли одобрить выделение восьмого транша на закупку вооружения для Украины, поскольку Венгрия угрожала ветировать передачу средств.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто отметил, что Будапешт блокирует средства от ЕС, ведь хочет, что Украина сняла санкции с венгерского ОТР Bank, ранее внесенного в список международных спонсоров войны, ведь он продолжает работать в РФ.

К тому же Венгрия является одним из немногих членов НАТО, которые отказались поставлять оружие, чтобы помочь Украине отразить вторжение России.

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