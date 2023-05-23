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Пограничники отбили штурм россиян в Луганской области: враг понес потери

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Вторник 23 мая 2023 18:56
Пограничники отбили штурм россиян в Луганской области: враг понес потери Иллюстративное фото: пограничники отбили штурм россиян в Луганской области (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские пограничники не дали российским оккупантам прорвать оборону в Луганской области. Они уничтожили несколько вражеских солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу в Telegram.

В ГПСУ отметили, что пограничникам трижды пришлось вступать в бой с врагами в ответ на попытки прорвать оборону.

"Аэроразведка ГПСУ вовремя обнаружила штурмовые группы пехоты, а дальше около 4 штурмовиков встретились лицом к лицу со смертельным огнем. Стрелковые бои заставили остальных оккупантов отступить", - уточняют пограничники.

Стоит заметить, что большая часть Луганской области продолжает находится под контролем россиян. Они не оставляют попыток полной оккупации региона.

Напомним, ранее в Луганской ОВА рассказывали, что россияне на оккупированной части региона усиливают мобилизацию. В частности, они стали чаще задерживать там мужчин.

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