Пограничники отбили штурм россиян в Луганской области: враг понес потери
Украинские пограничники не дали российским оккупантам прорвать оборону в Луганской области. Они уничтожили несколько вражеских солдат.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу в Telegram.
В ГПСУ отметили, что пограничникам трижды пришлось вступать в бой с врагами в ответ на попытки прорвать оборону.
"Аэроразведка ГПСУ вовремя обнаружила штурмовые группы пехоты, а дальше около 4 штурмовиков встретились лицом к лицу со смертельным огнем. Стрелковые бои заставили остальных оккупантов отступить", - уточняют пограничники.
Стоит заметить, что большая часть Луганской области продолжает находится под контролем россиян. Они не оставляют попыток полной оккупации региона.
Напомним, ранее в Луганской ОВА рассказывали, что россияне на оккупированной части региона усиливают мобилизацию. В частности, они стали чаще задерживать там мужчин.
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