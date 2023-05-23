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Обстрел Авдеевки: жилой дом полностью разрушен, люди под завалами

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Авдеевка, Вторник 23 мая 2023 15:52
Обстрел Авдеевки: жилой дом полностью разрушен, люди под завалами Фото: жилой дом в Авдеевке полностью разрушен, люди под завалами (t.me/StepanychUA)
Автор: Елизавета Драбкина

Из-за ракетного удара российских оккупантов по Авдеевке полностью разрушен жилой дом. Под его завалами находятся не менее двух человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Авдеевской городской военной администрации Виталия Барабаша.

По его словам, в доме разрушены девять этажей - до фундамента.

"Под завалами - два человека, но может быть до пяти человек. Два человека ранены, одна женщина - в тяжелом состоянии", - написал он.

Барабаш призвал гражданских, которые до сих пор находятся в Авдеевке, эвакуироваться.

Обстрелы Авдеевки

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что сегодня захватчики нанесли авиаракетный удар по Авдеевке, в результате чего по меньшей мере два человека получили ранения.

Российские оккупанты постоянно обстреливают Авдеевку. Так, только за прошедшие сутки два человека получили ранения из-за атаки по городу. Однако там до сих пор остаются около 1700 гражданских.

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