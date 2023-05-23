Зеленский о визите на фронт: завершающий компонент после многих встреч

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня посетил военных в Донецкой области. Он назвал этот визит завершающим компонентом после многих встреч и переговоров с партнерами, которые состоялись на днях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление, которое опубликовано в Facebook .

"Сегодня был в Донецкой области, на наших передовых позициях - в районе Угледара и Марьинки. Имел честь поздравить наших морпехов с их профессиональным праздником, Днем морской пехоты Украины", - говорится в сообщении.

Зеленский отметил, что именно на передовой было правильным объявить о создании в Украине корпуса морской пехоты. К имеющимся подразделениям будут добавлены и новые бригады морской пехоты - и Украина обеспечит их современным оружием и техникой.

"Собственно, эта поездка на передовую стала завершающим компонентом после многих встреч и переговоров с партнерами, которые состоялись на днях и в предыдущие недели", - сказал президент.

Он пояснил, что главная задача нашего государства и смысл фактически каждой нашей международной коммуникации заключается именно в укреплении Украины, в усилении нашей обороны, в увеличении возможностей наших воинов и нашего государства в целом. Каждый зарубежный визит и почти каждые переговоры дают Украине возможность стать сильнее.

Визиты Зеленского за границу

Недавно президент Зеленский отправился в европейское турне, посетил Италию, Германию, Францию и Британию. По результатам встреч было объявлено о новых поставках вооружений для ВСУ.

Также Зеленский посетил Саудовскую Аравию, а после отправился в Японию на саммит G7. Там он среди прочего провел встречу с президентом США Джо Байденом, а также впервые встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.