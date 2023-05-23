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Попытка №2. УЗ возвращает старую услугу в поездах, о которой мало кто помнит

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Вторник 23 мая 2023 13:50
Попытка №2. УЗ возвращает старую услугу в поездах, о которой мало кто помнит Фото: УЗ возвращает старую услугу в поездах, о которой мало кто помнит (t.me/UkrzalInfo)
Автор: Елизавета Драбкина

В поездах "Укрзализныци" запустят тестовую услугу женских купе для повышения безопасности поездок. Билеты можно будет купить в приложении компании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

Сообщается, что в настоящее время разрабатываются IT-решения, после чего будут внесены соответствующие изменения в нормативные акты. Также УЗ проводит консультации с юристами, международными и украинскими общественными организациями.

Глава правления УЗ Евгений Лященко отметил, что железнодорожники изучили мировой опыт, ведь женские купе или вагоны существуют в некоторых странах Азии и были протестированы в Европе.

"Мы верим в комплекс мер, где тревожные кнопки и сигнализация в купе, видеонаблюдение, усиленное патрулирование и неотвратимое наказание за любое доказанное проявление домоганий будут играть ключевую роль в искоренении этого явления", - сказал он.

Поэтому было решено протестировать модель женских купе в течение нескольких месяцев и вместе с обществом и специалистами принять решение о масштабировании. Так, это будет зависеть от реального спроса и отзывов.

На первом этапе услугу по покупке билетов в женские купе можно купить только через мобильное приложение УЗ.

Услуга уже существовала

В 2010 году "Укрзализныця" уже вводила такую услугу, но она не имела спроса, поскольку была доступна только в кассах. Женские купе вводились в экспериментальном режиме на нескольких выбранных маршрутах дальнего сообщения, пассажиры которых проводили в пути много времени.

При этом отмечают, что все новые и модернизированные вагоны УЗ - это около 15% - обязательно оснащены камерами видеонаблюдения и кнопками вызова проводника.

Для чего нужны женские купе

Тему женских купе начали активно обсуждать в соцсетях после публикации одной женщины в Twitter, в которой она рассказала о поездке вместе с тремя мужчинами, но волновалась из-за своей безопасности и потому перешла в другое купе. Тогда она призвала УЗ сделать отдельные купе для женщин.

После этого на сайте Кабинета Министров появилась петиция о введении отдельных вагонов для женщин и мужчин в поездах.

РБК-Украина также сообщало, что "Укрзализныця" хочет запустить новый тип поездов в страны ЕС.

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