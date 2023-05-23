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Шольц о завершении войны: закончится членством Украины в Евросоюзе

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Вторник 23 мая 2023 15:56
Шольц о завершении войны: закончится членством Украины в Евросоюзе Фото: Олаф Шольц, канцлер Германии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Война России против Украины закончится тем, что наша страна станет полноправным членом Евросоюза.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Die Welt.

По словам главы немецкого правительства, он уверен в том, что России не удастся одержать победу в войне против Украины.

"Горькая глава в истории нашего континента закончится тем, что свободная Украина вступит в Европейский Союз в качестве полноправного члена", - подчеркнул Шольц.

Он также отметил что его партия социал-демократов, которая сейчас входит в правящую коалицию, поддерживает действие в Европе принципов неприменения силы, нерушимости границ, территориальной целостности государств и права народов на самоопределение.

Вступление Украины в ЕС

Стоит заметить, что наша страна в 2022 году получила статус кандидата на вступление в Евросоюз. Для того, чтобы стать полноправным членом блока, Украине необходимо выполнить еще ряд условий.

При этом официальные представители нашей страны рассчитывают, что уже в этом году могут начаться переговоры о вступлении Украины в ЕС.

Более детально о пути нашей страны в Евросоюз можете узнать в материале РБК-Украина.

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