Зеленский в Нидерландах и арест мэра Одессы: новости за 4 мая

В четверг, 4 мая, президент Украины Владимир Зеленский после поездки в Финляндию прибыл с визитом в Нидерланды. А также вчера Специализированная антикоррупционная прокуратура взяла под стражу мэра Одессы Геннадия Труханова.

Детальнее о том, что произошло в четверг, 4 мая, - в материале РБК-Украина .

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Зеленский совершил визит в Нидерланды

В четверг, 4 мая, президент Украины Владимир Зеленский после поездки в Финляндию прибыл с визитом в Нидерланды.

Зеленский выступил перед парламентом. После чего он посетил Международный уголовный суд (МУС) в Гааге, где заявил, что российский диктатор Владимир Путин должен быть привлечен к ответственности за преступления, совершенные в Украине.

Позже Зеленский встретился с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Он провел с ним переговоры по трехстороннему формату с премьер-министром Бельгии.

Во время встречипрезидент поблагодарил Нидерланды за системы ПВО Patriot для Украины. Позже Зеленскому показали военную технику, которая будет передана украинским военным.

Кроме того, вчера Зеленский встретился также с королем Нидерландов Виллемом-Александром.

Мэра Одессы взяли под стражу

Специализированная антикоррупционная прокуратура взяла под стражу мэра Одессы Геннадия Труханова. Об этом стало известно в четверг, 4 мая.

"4 мая 2023 года коллегия судей ВАКС удовлетворила ходатайство прокурора САП об изменении меры пресечения одному из обвиняемых по делу Одесского "Краяна" - городскому главе Одессы", - говорится в сообщении САП.

В ведомстве сообщили, что Труханов не внес залог в размере 30,866 миллиона гривен. В связи с этим прокурор обратился в суд с ходатайством об изменении меры пресечения из залога на содержание под стражей с альтернативой внесения залога.

ВАКС заслушал доводы сторон и частично удовлетворил ходатайство и применил к обвиняемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с альтернативой внесения 13,420 млн грн залога.

"Во исполнение решения суда обвиняемый взят под стражу в зале суда", - сообщили в САП.

Бельгия анонсировала подготовку нового пакета военной помощи Украине

В Бельгии готовится новый пакет военной помощи для Украины. Над этим ведет работу правительство страны.

"Правительство Бельгии готовит новый пакет военной помощи Украине. И как вы знаете, с этими военными пакетами могут возникать практические препятствия. Но нет никакого сомнения, что мы должны продолжать эту поддержку", - заявил премьер-министр Бельгии Александр де Кроо.

Над Киевом сбили дрон во время последней воздушной тревоги

Украинские защитники сбили беспилотник над Киевом во время последней воздушной тревоги 4 мая вечером.

"Во время последней воздушной тревоги над Киевом был зафиксирован беспилотный летательный аппарат. Силами и средствами противовоздушной обороны объект был сбит", - рассказал глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

По его словам, информации о пострадавших нет.

При этом мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что после взрывов в Соломенском районе столицы начался пожар.

"Вероятно попадание обломков БПЛА. Все службы направляются на место. Детали вскоре", - написал он.

Позже Кличко сообщил, что пожар возник также на небольшой площади на территории в Печерском районе Киева из-за падения обломков БПЛА. Дома не повреждены, пострадавших нет.

При этом, по его словам, спасатели уже локализовали пожар в здании Соломенского района. В результате падения обломков разрушены конструкции здания.

Вышел из строя. Военные сбили над Киевом беспилотник Bayraktar

В четверг, 4 мая, в Киевской области вышел из строя беспилотник Bayraktar. Военные были вынуждены сбить его в небе над столицей.

"4 мая около 20 часов в Киевской области, во время планового полета, потерял управление БПЛА Bayraktar TB2", - говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.

Поскольку неконтролируемое пребывание БПЛА в небе столицы могло привести к нежелательным последствиям, было принято решение о применении расчетов мобильных огневых групп.

"Цель - уничтожена! Жаль, но это техника, и такие случаи бывают. Вероятно, речь идет о технической неисправности, причины устанавливаются", - добавили в Воздушных силах.

Отмечается, что в результате боевой работы и падения обломков БПЛА жертв и пострадавших нет.