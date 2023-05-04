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Зеленский хочет увидеть Путина в Гааге

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Гаага, Четверг 04 мая 2023 12:37
Зеленский хочет увидеть Путина в Гааге Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Российский диктатор Владимир Путин должен быть привлечен к ответственности за преступления, совершенные в Украине. Это должно произойти в Международном уголовном суде в Гааге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского во время выступления в суде Гааги.

"Безусловно, мы все хотим видеть здесь другого Владимира, хотим видеть его в Гааге. Того, который заслуживает быть осужденным за преступные действия, и это должно быть совершено здесь, в столице международного права", - заявил глава государства.

Зеленский уверен, что Путин будет привлечен к ответственности после победы Украины в войне, которую развязал российский диктатор.

"Я уверен, это произойдет, когда мы победим, а мы победим не только на поле боя, не только в поединке с агрессией. Посмотрите, как страны мира объединились вокруг помощи украинцам", - подчеркнул президент.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Нидерланды.

Глава государства уже выступил перед парламентом Нидерландов, а также у него запланирована встреча с премьером страны.

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