Мэра Одессы взяли под стражу

Специализированная антикоррупционная прокуратура взяла под стражу мэра Одессы Геннадия Труханова. Об этом стало известно в четверг, 4 мая.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"Дело Одесского "Краяна" - городской голова Одессы взят под стражу", - говорится в сообщении.

По данным источника РБК-Украина в правоохранительных органах, причиной ареста стало то, что Труханов не внес определенный судом ранее залог.

Обновлено 17:05.

"4 мая 2023 года коллегия судей ВАКС удовлетворила ходатайство прокурора САП об изменении меры пресечения одному из обвиняемых по делу Одесского "Краяна" - городскому голове Одессы", - говорится в сообщении САП.

В ведомстве сообщили, что Труханов не внес залог в размере 30,866 миллиона гривен. В связи с этим прокурор обратился в суд с ходатайством об изменении меры пресечения из залога на содержание под стражей с альтернативой внесения залога.

ВАКС заслушал доводы сторон и частично удовлетворил ходатайство и применил к обвиняемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с альтернативой внесения 13,420 млн грн залога.

"Во исполнение решения суда обвиняемый взят под стражу в зале суда", - сообщили в САП.

Напомним, в понедельник, 24 апреля, в Высшем антикоррупционном суде состоялось заседание по хищению денег на покупке обанкротившегося завода "Краян". В его ходе прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры подал ходатайство об изменении меры пресечения для мэра Одессы Геннадия Труханова и его подельников на содержание под стражей.