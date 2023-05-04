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650 оккупантов, 16 артсистем и 18 дронов. В Генштабе назвали потери РФ в Украине за сутки

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Четверг 04 мая 2023 08:05
650 оккупантов, 16 артсистем и 18 дронов. В Генштабе назвали потери РФ в Украине за сутки Фото: в Генштабе ВСУ обновили данные о потерях российских оккупантов (Getty Images )
Автор: Владимир Костырин

Силы обороны Украины по состоянию на утро четверга, 4 мая, ликвидировали уже почти 192 600 российских оккупантов. Также войска захватчиков потеряли за минувшие сутки еще 5 танков, 17 ББМ, 16 артиллерийских систем, а также 18 беспилотников.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на обновленные данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.05.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 192590 (+650) человек ликвидировано,
  • танков - 3707 (+5) ед.,
  • боевых бронированных машин - 7216 (+17) ед.,
  • артиллерийских систем - 2962 (+16) ед.,
  • РСЗО - 547 (+3) ед.,
  • средства ПВО - 304 (+4) ед.,
  • самолетов - 308 (+0) ед.,
  • вертолетов - 294 (+0) ед.,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 2523 (+18) ед.,
  • крылатые ракеты - 947 (+0) ед.,
  • корабли /катера - 18 (+0) ед.,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5886 (+21) ед.,
  • специальная техника - 370 (+7) ед.

"Данные уточняются. Бей оккупанта! Вместе победим! Наша сила - в правде!" - отмечают в военном командовании.

Ранее в Генштабе сообщили, что российские солдаты в Херсонской области прикрываются гражданскими от украинских ударов.

Напомним, что украинские военные отбили около 30 вражеских атак в Донецкой области и уничтожили состав боеприпасов противника.

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