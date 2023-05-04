650 оккупантов, 16 артсистем и 18 дронов. В Генштабе назвали потери РФ в Украине за сутки

Фото: в Генштабе ВСУ обновили данные о потерях российских оккупантов (Getty Images )

Силы обороны Украины по состоянию на утро четверга, 4 мая, ликвидировали уже почти 192 600 российских оккупантов. Также войска захватчиков потеряли за минувшие сутки еще 5 танков, 17 ББМ, 16 артиллерийских систем, а также 18 беспилотников.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на обновленные данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.05.23 ориентировочно составили: личного состава - около 192590 (+650) человек ликвидировано,

танков - 3707 (+5) ед.,

боевых бронированных машин - 7216 (+17) ед.,

артиллерийских систем - 2962 (+16) ед.,

РСЗО - 547 (+3) ед.,

средства ПВО - 304 (+4) ед.,

самолетов - 308 (+0) ед.,

вертолетов - 294 (+0) ед.,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 2523 (+18) ед.,

крылатые ракеты - 947 (+0) ед.,

корабли /катера - 18 (+0) ед.,

автомобильной техники и автоцистерн - 5886 (+21) ед.,

специальная техника - 370 (+7) ед. "Данные уточняются. Бей оккупанта! Вместе победим! Наша сила - в правде!" - отмечают в военном командовании.