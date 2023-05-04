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Россияне ночью атаковали Украину 24 дронами, ВСУ уничтожили 18

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Четверг 04 мая 2023 07:31
Россияне ночью атаковали Украину 24 дронами, ВСУ уничтожили 18 Фото: в Воздушных силах ВСУ рассказали о сбитых вражеских ударных БПЛА (Анастасия Рокитна, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

РФ этой ночью, 4 мая, для воздушной атаки Украины использовала до 24 ударных беспилотников типа "Шахед". Наши военные уничтожили 18 вражеских дронов-камикадзе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных Сил ВСУ.

Отмечается, что атаки "Шахедами" осуществлялись врагом с северного и южных направлений - ударные дроны войска РФ запускали из Брянской области и с восточного побережья Азовского моря.

Всего противник применил до 24 барражирующих боеприпасов типа "Shahed-136/131", а также запускал разведывательный беспилотник.

"На этот раз силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины уничтожено 18 ударных БпЛА", - рассказали военные.

В Воздушных силах уточнили, что боевая работа велась в северных, центральных и южных областях Украины.

"Применены зенитное ракетное вооружение, авиация и мобильные огневые группы в зонах ответственности воздушных командований "Юг" и "Центр", - добавили защитники украинского неба.

Ранее сообщалось, что ночью 4 мая в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога из-за воздушных атак россиян. Взрывы звучали в Запорожье, Краматорске, Славянске, Одессе и Киеве - в столице сообщали о работе ПВО.

Во время этой атаки по столице все ракеты и дроны российских оккупантов были уничтожены силами ПВО ВСУ.

Также стало известно, что в Одессе 3 дрона ударили по общежитиям и вызвали пожар, который уже ликвидировали.

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